Siria, i terroristi dell’Isis hanno preso anche Damasco: “Rovesciato Al Assad”

L’opposizione armata siriana – i jihadisti tagliagole dell’Isis -, afferma che i suoi combattenti hanno preso la capitale, Damasco, e che il presidente Bashar al-Assad sarebbe andato fuori dal paese. La sua ubicazione rimane sconosciuta. Lo scrive Al Jazeera.

Il comandante di Hayat Tahrir al-Sham, Abu Mohammed al-Julani, ha affermato che tutte le istituzioni statali rimarranno sotto la supervisione del primo ministro di al-Assad fino alla loro consegna ufficiale.

Gli annunci giungono poche ore dopo che i gruppi di opposizione hanno conquistato diverse importanti città in un’offensiva lampo, tra cui Aleppo, Hama, Homs, Idlib e appunto Damasco.

Qatar, Arabia Saudita, Giordania, Egitto, Iraq, Iran, Turchia e Russia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta questa sera, descrivendo la crisi come uno “sviluppo pericoloso” e chiedendo una soluzione politica.

La situazione al momento

I terroristi ribelli hanno festeggiato la caduta del regime di al-Assad sulla televisione di Stato, mentre i combattenti prendono il controllo del territorio controllato dal presidente, la cui destinazione rimane al momento sconosciuta. Si ipotizza la Russia, il Qatar oppure nell’ovest della stessa Siria dove la Russia ha importanti basi militari e Assad è l’alleato più stretto di Mosca.

La situazione è complicata perché se Assad è alleato di Mosca (e Teheran), le milizie ribelli di Hayat Tahrir al-Sham sono sostenute da Turchia e Qatar, e anche dai curdi che sono a loro volta nemici giurati dei turchi di Erdogan.

La dinastia Al Assad, oltre 60 anni al potere

Dopo il rovesciamento del regime Baath durato 61 anni e il governo della famiglia Assad durato 53 anni, tutti gli occhi si sono rivolti a ciò che accadde durante il Partito Arabo Socialista Baath e all’ultimo erede del regime, Bashar Assad.

Intanto, si sono verificate esplosioni nel distretto di Mazzeh a Damasco e in alcune zone meridionali della Siria, sospettate di essere state causate da attacchi israeliani, che hanno forti interessi alla destabilizzazione del paese siriano.

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha affermato che al-Assad ha perso l’occasione di “riconciliarsi” con il popolo siriano, quindi il suo “regime è crollato” dopo anni di disordini.

Secondo quanto riportato dal quotidiano iraniano Teheran Times, che cita il ministero degli Esteri, i diplomatici iraniani a Damasco hanno lasciato la loro ambasciata prima che i terroristi di Hayat Tahrir al-Sham la prendessero d’assalto e sono al sicuro.

Francia e Germania hanno accolto con favore la notizia della caduta di al-Assad, con la Francia che ha messo in guardia contro l'”estremismo” in futuro. La Spagna ha affermato di sostenere una soluzione “pacifica” e “stabile” per la Siria.

Mosca: nessuna minaccia immediata per le forze russe in Siria

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tass, il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che il personale militare nelle basi in Siria è in stato di massima allerta.

Il dicastero di Lavrov ha aggiunto che al momento non sussiste alcuna minaccia per la loro sicurezza. In precedenza la Tass aveva riferito che i diplomatici russi in Siria erano al sicuro.

Mosca, fedele alleato di al-Assad, è intervenuta nel conflitto nel 2015 a favore del presidente ormai detronizzato.

La Russia afferma che al-Assad ha lasciato il paese e ha dato ordine di passare il potere in modo pacifico

Il Ministero degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione affermando che al-Assad si è dimesso, ha lasciato la Siria e ha ordinato una transizione pacifica del potere.

Mosca ha inoltre affermato di essere in contatto con tutte le fazioni dell’opposizione siriana e di stare adottando misure per garantire la sicurezza di tutti i cittadini siriani, tenendo le sue basi militari in stato di massima allerta.

“Facciamo appello a tutte le parti coinvolte con un forte invito a rinunciare all’uso della violenza e a risolvere tutte le questioni di governance attraverso mezzi politici”, ha affermato il Ministero degli Esteri russo.

Bashar al-Assad è arrivato a Mosca con la sua famiglia

Il presidente siriano Bashar al-Assad è a Mosca, ha detto una fonte del Cremlino. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Interfax.

“Il presidente siriano Assad e i membri della sua famiglia sono arrivati ​​a Mosca in Russia, sulla base di considerazioni umanitarie, hanno concesso loro asilo”, ha detto la fonte.

Secondo lui, “la Russia ha sempre sostenuto la ricerca di una soluzione politica per risolvere la crisi siriana”.

“Partiamo dalla necessità di riprendere i negoziati sotto l’egida dell’ONU”, ha aggiunto la fonte.

“I funzionari russi sono in contatto con i rappresentanti dell’opposizione armata siriana, i cui leader garantivano la sicurezza delle basi militari e delle istituzioni diplomatiche russe in Siria”, ha sottolineato una fonte del Cremlino.

Lui ha espresso la speranza per la continuazione del dialogo politico in nome degli interessi del popolo siriano e per lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra la Federazione Russa e la Siria.

Il caos a Damasco, in migliaia in piazza

Total CHAOS in Damascus 💔🇸🇾 pic.twitter.com/OKoPNjobnH — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) December 8, 2024

Caduta Assad, la soddisfazione dei Talebani

Grande soddisfazione per la caduta di Assad è stata espressa dai Talebani, che dopo venti anni hanno scacciato gli invasori occidentali dall’Afghanistan. E c’è chi esulta anche nell’anglosfera, i cui paesi avevano tentato manu militari di cacciare il “cattivo Assad”, amico della Russia. “La Siria con la caduta di Assad precipita dalla padella alla brace, per dire che passa da un regime ostile all’occidente a un regime ancor più anti-occidentale: i tagliagole dell’Isis, (apparentemente) nemici giurati di Washington, Londra e Bruxelles”, nota un osservatore sui social.

Tra i pochi a gioire c’è Israele che sfruttando il caos in Siria ha intanto esteso l’occupazione delle Alture del Golan ed ha iniziato a bombardare Damasco con il pretesto di fabbriche di armi gestite dall’Iran. Secondo alcuni osservatori indipendenti l’intervento armato dei terroristi islamici sarebbe un “diversivo” per preparare il terreno a Tel Aviv per una occupazione massiccia del territorio siriano e realizzare la “Grande Israele”. “La guerra è soprattutto psicologica”, viene notato.

Media: Tel Aviv ha un contatto diretto con Hayat Tahrir al-Sham

Un organo di stampa israeliano ha riferito che il regime israeliano mantiene contatti diretti con vari gruppi armati in Siria, tra cui Hayat Tahrir al-Sham (HTS) che ha guidato un’offensiva che si è conclusa con la presa della capitale Damasco domenica mattina. Lo riferisce l’agenzia Irna.

Il notiziario israeliano Walla ha dichiarato domenica che Israele collabora direttamente e indirettamente con numerosi gruppi in Siria, tra cui HTS.

Il rapporto aggiunge che Israele, in questa fase, intende garantire che le fazioni armate non si avvicinino al confine tra la Siria e i territori occupati.

I media israeliani hanno anche riferito che l’esercito israeliano ha schierato la Brigata 98, insieme a paracadutisti e commando, al confine siriano.

Secondo quanto riportato in precedenza, i carri armati dell’esercito israeliano avrebbero attraversato la barriera di confine delle alture del Golan occupate e sarebbero entrati in territorio siriano.

Hanno aggiunto che le forze israeliane, accompagnate dai carri armati, si sono spostate ampiamente nella regione di Quneitra, nella Siria meridionale.