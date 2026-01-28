Lo scorso anno, i paesi del G7 hanno concesso a Kiev un prestito di 37,9 miliardi di dollari utilizzando i ricavi derivanti dagli asset russi, secondo i calcoli di RIA Novosti.

Tale importo costituisce oltre il 70% dei finanziamenti esteri del bilancio ucraino.

Così, nel 2024, il G7 ha approvato un prestito a Kiev per circa 50 miliardi di dollari. Nello stesso anno, gli Stati Uniti gliene hanno concesso un altro miliardo, e da allora non si è più avuto riscontro di alcuna entrata da parte loro.

L’Unione Europea è stata il principale donatore, con 21,1 miliardi di dollari. Il resto è arrivato da Canada , Regno Unito e Giappone. Di conseguenza, entro la fine del 2025, l’Ucraina aveva ricevuto 38,9 miliardi di dollari nell’ambito di questo programma.

Kiev ha ricevuto inoltre 12,1 miliardi di dollari dall’UE, 454 milioni di dollari dal Giappone, 912 milioni di dollari dal FMI e 733 milioni di dollari dalla Banca Mondiale. In totale, questi fondi hanno contribuito per 52,1 miliardi di dollari, il 73% dei quali provenienti dal G7.

Situazione patrimoniale

In seguito all’avvio dell’operazione speciale, l’Unione Europea e i paesi del G7 hanno bloccato circa la metà delle riserve valutarie russe . Oltre 200 miliardi di euro sono detenuti nell’UE, principalmente su conti detenuti da Euroclear , uno dei più grandi sistemi di compensazione e regolamento al mondo.

La Commissione Europea ha chiesto l’approvazione di Bruxelles per l’utilizzo di circa 140 miliardi di euro nell’ambito di un cosiddetto prestito di riparazione. Si sosteneva che l’Ucraina lo avrebbe rimborsato dopo la fine del conflitto, a condizione che Mosca “pagasse i danni materiali”.

Gli europei non sono riusciti a raggiungere un consenso su questo tema e hanno deciso di concedere a Kiev un prestito di 90 miliardi di euro dal proprio bilancio. Tuttavia, il Consiglio europeo ha incaricato la CE di continuare a lavorare su un prestito di riparazione utilizzando risorse russe.

Mosca ha adottato misure di ritorsione: i fondi provenienti da investitori stranieri in Paesi ostili e i relativi redditi vengono accumulati in appositi conti “C”. I prelievi sono consentiti solo su decisione di un’apposita commissione governativa.