Zelensky sempre più solo. Si dimettono tre ministri ucraini. Via anche il suo vicecapo

Tre ministri ucraini si sono dimessi oggi ma non è ancora chiaro il motivo. Il presidente del parlamento ucraino ha dichiarato che il ministro responsabile della supervisione della produzione di armi durante la guerra Oleksandr Kamyshin, in carica dal marzo 2023 e anche consigliere di Zelensky, il ministro della Giustizia Denys Maliuska e il ministro dell’Ambiente Ruslan Strilets hanno presentato la lettera di dimissioni. Lo riporta Rbc Ukraine citata da diverse agenzie. E’ stata ricevuta una lettera di dimissioni anche dal presidente del Fondo demaniale dell’Ucraina Vitalii Koval.

Il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Rostislav Shurma si dimetterà, ha detto il membro della Verkhovna Rada Alexey Goncharenko. “Rostislav Shurma, vice capo dell’ufficio presidenziale, se ne va”, ha scritto sul suo canale Telegram. Goncharenko ha affermato che Shurma “pensa da tempo di dimettersi”. “Sente che ci saranno grossi problemi in futuro”, ha aggiunto il legislatore.

Martedì pomeriggio, il membro della Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak ha annunciato rimpasti nel governo e nell’ufficio presidenziale. I media ucraini hanno affermato che Shurma potrebbe essere sostituito dall’attuale capo del Ministero dell’industria strategica, Alexander Kamyshyn. Nel tardo pomeriggio, il portavoce della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk ha affermato che Kamyshyn, così come il ministro della giustizia Denis Maliuska e il ministro dell’ambiente e della protezione delle risorse naturali Ruslan Strelets, avevano rassegnato le dimissioni.

Secondo Goncharenko, le dimissioni saranno prese in considerazione nella sessione del parlamento di mercoledì. Giovedì, secondo Goncharenko, la Verkhovna Rada voterà per le nomine ministeriali, sebbene “nessuno sappia chi verrà proposto”. Goncharenko ha descritto i rimpasti in corso come caos.