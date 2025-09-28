28 Settembre 2025

MONDO

Almeno 30 palestinesi uccisi negli ultimi attacchi israeliani a Gaza

Tra le vittime donne e bambini. Molti altri sono rimasti feriti negli attacchi dell'esercito israeliano in diverse parti della Striscia

Redazione

L’esercito israeliano ha effettuato oggi intensi attacchi nelle zone centrale, settentrionale e meridionale della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu citando fonti mediche e testimoni oculari.

Diciannove persone hanno perso la vita negli attacchi alle abitazioni nei campi profughi di Nusayrat e Bureyc, nella regione centrale.

Sette palestinesi sono stati uccisi nell’attacco alla casa della famiglia Abu Amir a Nusayrat. Per motivi di sicurezza, le persone rimaste intrappolate sotto le macerie non sono state rintracciate.

Tre persone, tra cui un padre e un figlio, sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano contro una casa nella regione di Hasayine, a ovest del campo profughi di Nusayrat.

A Gaza, Israele ha bombardato anche le zone vicine al centro medico Shifa, i quartieri di Nasr e Sabra e la zona attorno al campo profughi di Shati.

Nelle città meridionali di Rafah e Khan Younis, si sono verificati morti e feriti quando i soldati israeliani hanno aperto il fuoco attorno ai centri di distribuzione degli aiuti.

L’esercito israeliano ha inoltre effettuato attacchi aerei e di artiglieria in diverse parti di Khan Younis per tutta la notte.

Gli attacchi israeliani hanno anche preso di mira e ucciso un dipendente del Comune di Gaza mentre distribuiva acqua. Il Comune ha descritto l’attacco come una “violazione del diritto internazionale umanitario”.

Secondo il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, citato da Anadolu, l’autista palestinese di un camion che ha colpito un veicolo israeliano nella Cisgiordania occupata è stato preso di mira dall’esercito israeliano.

L’Idf ha affermato che si è trattato di un tentativo di incidente stradale e che l’autista del camion, un palestinese, è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco.

Secondo le prime notizie, il servizio di soccorso d’urgenza israeliano Stella Rossa di Davide ha dichiarato che nell’incidente è rimasto ferito anche un ventenne israeliano, a causa del fuoco dell’esercito.

In seguito all’incidente, l’esercito israeliano avrebbe intensificato i controlli ai posti di blocco istituiti agli ingressi e alle uscite della città di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale, e chiuso gli ingressi al villaggio di Nebi Ilyas, a est di Qalqilya.

Un altro bambino muore per malnutrizione
D’altra parte, nella Striscia di Gaza, un bambino di 2 mesi e mezzo di nome Eid Mahmoud Abu Jamma è morto a causa della malnutrizione.

