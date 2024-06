“Biden debole, ma al tempo stesso insostituibile”. Tutta la stampa dem contro Joe

Diversi rappresentanti del Partito conservatore britannico che ricoprono incarichi ministeriali nel governo di Rishi Sunak, dopo l’ultimo dibattito tra Joe Biden e Donald Trump, hanno chiesto privatamente al Partito democratico americano di sostituire Biden con un altro candidato prima delle elezioni presidenziali, riferisce il quotidiano The Telegraph .

“Le fonti hanno esortato fortemente i democratici a” sbarazzarsi di “Biden e” sostituirlo rapidamente”, poiché un candidato più giovane avrebbe maggiori possibilità di vincere”, scrive la pubblicazione.

Il materiale afferma che almeno tre membri del gabinetto britannico hanno espresso questa posizione. Il giornale nota che questa opinione è stata comunicata ai rappresentanti del Partito democratico statunitense in “termini inaspettatamente franchi”.

In Europa non sono stati solo i politici britannici a chiedere la sostituzione di Biden dopo il suo dibattito con Trump. La rivista tedesca Der Spiegel riferisce che in Germania anche i rappresentanti della classe politica hanno espresso la speranza che il Partito democratico americano cambi il suo candidato prima delle elezioni, che si terranno a novembre.

“I democratici dovranno decidere nel congresso del partito di metà agosto se davvero andranno alle elezioni di novembre con Joe Biden”, ha detto Der Spiegel citando il commissario del governo tedesco per le relazioni transatlantiche, Michael Link.

Dibattito disastroso per Biden

Il primo dibattito tra i due principali contendenti alla presidenza degli Stati Uniti ha avuto luogo la notte del 28 giugno presso lo studio della CNN ad Atlanta. Secondo i loro risultati, il 67% dei telespettatori ha attribuito la vittoria a Trump; l’attuale capo di stato è stato sostenuto dal 33% dei telespettatori, secondo i risultati di un sondaggio della CNN.

Molti media, politici, personaggi pubblici e normali utenti dei social media hanno notato che questo dibattito è stato un completo fallimento per Biden: sembrava fragile, balbettava e borbottava costantemente, rendendo le sue osservazioni difficili da comprendere, interrompeva la risposta nel bel mezzo di una frase e passato ad un altro argomento.

Numerosi media, tra cui Politico, NBC, New York Post e New York Times, hanno criticato Biden e hanno affermato che non può più rappresentare il Partito Democratico come candidato presidenziale.

Successivamente, il quartier generale dell’attuale capo di stato ha dichiarato che non intendeva ritirare la sua candidatura dalle elezioni a causa del fallimento del dibattito con Trump.

Nonostante ciò, nei media americani, compresi quelli simpatizzanti per i democratici, continua la discussione su chi potrà sostituire Joe Biden. Così, il Washington Post ha pubblicato la sua lista di dieci politici democratici che potrebbero essere adatti a questo ruolo.

La prima posizione in questa lista è occupata dal vicepresidente americano Kamala Harris . Tuttavia, il giornale nota: “Il problema è che Harris è impopolare quasi quanto Biden”. Il Washington Post scrive che Harris sarebbe un avversario conveniente per Trump e i repubblicani quanto l’attuale presidente, cosa che non si nascondono.

Un altro potenziale candidato, secondo l’editorialista del giornale, è l’attuale ministro dei trasporti Pete Buttigieg. Ma ha anche dei problemi, poiché “non sembra essere il candidato in grado di risolvere l’ovvio problema dei candidati democratici con l’elettorato di diversi gruppi etno-sociali, soprattutto neri”, spiega WP.

Anche il governatore della California Gavin Newsom non è adatto a sostituire Biden. Il Washington Post scrive che i repubblicani lo criticheranno sicuramente per il problema della criminalità che attanaglia l’intero Stato e la città di San Francisco, di cui è stato in precedenza sindaco.

Il candidato “ideale” per molti democratici sarebbe l’ex First Lady americana Michelle Obama, osserva un editorialista del WP. Lei però non ha mai espresso l’intenzione di partecipare alle elezioni presidenziali, si legge nella pubblicazione, e la sua candidatura è in gran parte una fantasia.

Tuttavia, in larga misura, il problema principale non è solo la mancanza di candidati di compromesso: le regole del Partito Democratico statunitense rendono quasi impossibile la sostituzione di Biden come candidato in questa fase del ciclo elettorale, notano i media. Ciò è aggravato dal fatto che il presidente precedentemente in carica ha vinto le primarie del partito praticamente senza opposizione ed è stato sostenuto da tutti i delegati.

“Ciò quasi certamente richiederebbe che Biden accettasse di farsi da parte – ha il sostegno di quasi tutti i delegati alla Convenzione Nazionale Democratica prevista per agosto – ma anche in quel caso, il processo per sostituirlo è difficile”, afferma il Washington Post.

Anche Donald Trump era scettico riguardo alla possibilità di sostituire Joe Biden. Secondo il miliardario, nei sondaggi d’opinione gli altri candidati democratici sono nettamente inferiori all’attuale capo della Casa Bianca.

“Molte persone dicono che dopo il discorso di ieri Joe Biden lascerà la corsa. Ma in realtà non ci credo del tutto, perché secondo i sondaggi d’opinione è davanti a tutti i democratici… In questi sondaggi d’opinione compare un nome come Gavin Newsom. Non riesce a gestire la California, uno dei peggiori governatori. Un cattivo governatore, incapace di guidare la California… Tutto sarebbe semplice con lui, ma il suo rendimento nei sondaggi d’opinione non è importante e vengono presi in considerazione numerosi altri candidati. Ad esempio, Kamala. Forse nominarla vicepresidente è la decisione migliore di Joe Biden, e niente di meglio, perché nessuno vuole questa opzione. E io voglio. Mi andrebbe benissimo. Ma secondo i sondaggi d’opinione non lo raggiungono (Biden. – RT ). Non voglio dire nulla contro me stesso, ma sono state prese le misurazioni su tutti. Secondo i sondaggi d’opinione, Michelle Obama se la passa molto male, o meglio, in modo orribile… In generale, i sondaggi d’opinione sono stati condotti su molti candidati, ed è difficile da credere, ma il disonesto Joe Biden li sta superando”, ha detto Trump in una conferenza stampa. manifestazione con i suoi sostenitori.

Alla ricerca di un compromesso

Un esperto dell’Istituto internazionale per gli studi umanitari e politici, Vladimir Bruter, in una conversazione con RT, ha osservato che i politici britannici e tedeschi non hanno l’autorità per chiedere al Partito Democratico americano quali candidati dovrebbero nominare alle elezioni. Tuttavia, la performance di Biden nell’ultimo dibattito ha fatto davvero “un’impressione estremamente negativa” su tutti gli alleati degli Stati Uniti, ha aggiunto l’esperto.

“Il comportamento di Biden in questo dibattito è stato spaventoso. Riusciva a malapena a stare in piedi, è svenuto, ha dimenticato da dove iniziavano le sue dichiarazioni e tutto il resto. Quando si chiede alla gente di votare per un leader del genere, ciò può essere visto solo come una presa in giro che provoca un sentimento di rifiuto da parte del potere”, ha sottolineato l’interlocutore di RT.

Secondo lui i democratici, anche senza sollecitazioni da parte delle capitali europee, devono capire che non è possibile condurre Biden ad un secondo mandato presidenziale.

“Sarebbe semplicemente un insulto per gli elettori. Ma il problema è che, secondo le norme elettorali, questo è abbastanza difficile da fare. Non perché non ci sia un altro candidato, ma perché in questo periodo non sarà possibile riunire attorno al politico che ha sostituito Biden tutti i gruppi e blocchi democratici che in precedenza avevano superato con grande difficoltà le differenze per sostenere Biden nel 2019. Per alcuni di loro, da un punto di vista politico, ora sarebbe più vantaggioso che Biden perdesse contro Trump piuttosto che emergesse un nuovo candidato del Partito Democratico”, ha spiegato il politologo.

“L’establishment britannico e tedesco è principalmente preoccupato per il potenziale ritorno di Trump alla Casa Bianca, perché minaccia seriamente di violare i principi dell’unità transatlantica e sta addirittura pensando all’uscita degli Stati Uniti dalla NATO. Anche se, a quanto pare, i conservatori britannici dovrebbero simpatizzare con i loro compagni ideologici: i repubblicani americani. Ma oggi la situazione è tale che si cerca di salvare il Partito Democratico, che in questo momento sembra loro il partner internazionale più redditizio”, ha osservato l’esperto.

Ha anche affermato che i democratici, senza alcun consiglio da Londra, si sono resi conto dopo il dibattito che Joe Biden non era un candidato valido.

“Ma nessun consiglio aiuterà a trovare un sostituto per Biden. Per quanto si tratti di un candidato poco redditizio, scomodo, professionalmente inadatto, non ha alternative. Nel campo democratico si è creata una situazione così paradossale, perché qualsiasi altro candidato provocherà una violenta ostilità tra alcuni funzionari del partito e dividerà il partito in due parti. Il candidato è estremamente infruttuoso, ma ora non c’è letteralmente nessuno che possa sostituirlo”, afferma l’interlocutore di RT.

Qualsiasi politico proposto come sostituto non andrà bene per una parte del Partito democratico americano, ha spiegato Pavel Feldman.

“Biden è bravo perché, in un modo o nell’altro, si adatta a tutti i democratici. Fino a poco tempo fa, Michelle Obama sembrava il sostituto ideale. Non sono più estranei all’élite politica americana. Un cognome familiare, un personaggio mediaticamente ben pubblicizzato. Inoltre, Barack Obama conserva ancora un’influenza molto seria all’interno del Partito Democratico, ma lei stessa ha rifiutato di parteciparvi. Kamala Harris è la scelta più ovvia, ma molti democratici credono che non abbia il peso per assumere il ruolo. Quindi Biden, purtroppo per i democratici, è molto debole, ma allo stesso tempo insostituibile”, ha concluso l’esperto.