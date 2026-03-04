Da Israele ancora raid in Libano e Iran mentre Teheran lancia decine di missili

Continuano i bombardamenti di Iran e Libano da parte di Stati Uniti e Israele, con un attacco a un hotel vicino a Beirut e all’edificio dell’Assemblea degli esperti a Qom, mentre il bilancio delle vittime supera le 800 unità in entrambi i Paesi. Lo riporta Al Jazeera. L’Iran continua i suoi attacchi di rappresaglia contro Israele e contro i paesi del Golfo dove si trovano basi statunitensi.

Attacchi segnalati al consolato di Washington a Dubai e a un porto nella città di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. A Riad sarebbe stata colpita l’ambasciata Usa. Attacco con drone alla base statunitense di Baghdad. Secondo quanto riferito, un attacco con drone ha preso di mira una base statunitense presso l’aeroporto internazionale di Baghdad, nella capitale irachena.

Secondo Alsumaria TV, un’emittente televisiva che trasmette dall’Iraq, l’attacco con i droni alla base statunitense Victoria presso l’aeroporto internazionale di Baghdad non ha provocato danni materiali né vittime.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a schierare la marina per scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz dopo che l’Iran ha dichiarato chiusa questa importante via d’acqua, un’interruzione che si sta già ripercuotendo sulla regione, con l’Iraq che ha rallentato o interrotto la produzione di petrolio nel giacimento di Rumaila e nel progetto West Qurna 2.

I legislatori democratici criticano aspramente le giustificazioni di Trump per l’attacco all’Iran, avvertendo che gli Stati Uniti potrebbero dirigersi verso un attacco via terra e verso uno “scontro aperto e senza fine in vista”.

Araqchi: Trump ha tradito la diplomazia e gli americani che lo hanno eletto.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha rilasciato una dichiarazione in merito tramite l’account social della società statunitense X.

Erakçi ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Trump ha trattato i negoziati sul nucleare come una “complicata transazione immobiliare”, aggiungendo: “Quando grandi bugie oscurano la verità, le aspettative irrealistiche non possono mai essere soddisfatte. Qual è stato il risultato? Per testardaggine, hanno bombardato il tavolo delle trattative. Il signor Trump ha tradito la diplomazia e gli americani che lo avevano eletto”.

Iran: Non ci fidiamo degli Stati Uniti e non prenderemo in considerazione l’avvio di negoziati in nessuna circostanza.

Mohammad Mokhbir, consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, ucciso in un attacco tra Stati Uniti e Israele, ha affermato che l’amministrazione di Teheran non si fida degli Stati Uniti e non sta prendendo in considerazione l’avvio di negoziati.

Mokhbir ha ancora affermato: “Non ci fidiamo mai degli Stati Uniti e non abbiamo alcuna intenzione di negoziare con loro. L’intenzione degli Stati Uniti non è invadere l’Iran, ma dividerlo”.

Il funzionario iraniano ha dichiarato che avrebbero potuto resistere a lungo agli attacchi israeliani e statunitensi, affermando: “Possiamo prolungare la guerra finché sarà necessario. In effetti, abbiamo agito allo stesso modo durante gli 8 anni di guerra in Iraq”.