Elezioni in Romania, a sorpresa vince Georgescu, anti-NATO, contro l’UE e le armi a Kiev

Calin Georgescu, un critico della NATO che si oppone all’armamento dell’Ucraina, è balzato in testa, sorprendendo i candidati tradizionali nel voto presidenziale.

Il nazionalista rumeno Calin Georgescu ha sorpreso gli osservatori probabilmente vincendo il primo turno delle elezioni presidenziali del paese, secondo i primi risultati.

Con quasi il 100% delle schede scrutinate, nelle prime ore di lunedì, Georgescu, che ha guadagnato terreno per la sua posizione anti-guerra in Ucraina, detiene il 22,91% dei voti, davanti al Primo Ministro in carica Marcel Ciolacu con il 19,19%.

Georgescu è stato un critico del ruolo di Bucarest nell’attuale conflitto ucraino, sostenendo che la NATO e l’UE non rappresentano gli interessi rumeni e suggerendo che la guerra è manipolata dalle società di difesa statunitensi. Figura ultrareligiosa e nazionalista, ha fatto una campagna per ridurre la dipendenza della Romania dalle importazioni e aumentare la produzione nazionale di cibo ed energia.

Il risultato scioccante ha sconvolto le aspettative che Elena Lasconi, presentata come una riformatrice di destra, che alla vigilia si diceva sarebbe arrivata al ballottaggio. Ora è di poco indietro con il 19,14%. Il candidato di estrema destra George Simion, anch’egli considerato un forte contendente di destra, è indietro con il 13,87%.

Il ballottaggio tra quindici giorni sarà dunque tra Georgescu e il premier uscente Ciolacu. Le opinioni di Georgescu hanno toccato una corda sensibile in una parte significativa dell’elettorato, ma hanno anche attirato pesanti critiche, in particolare per il suo passato sostegno al movimento legionario fascista rumeno del XX secolo. Un outsider politico, ha sfruttato piattaforme di social media come TikTok per radunare gli elettori, capitalizzando l’insoddisfazione nei confronti dell’establishment politico. Ha raccolto un seguito considerevole, in particolare tra coloro che sono disillusi dalla politica estera dell’attuale governo.

L’affluenza alle urne per le elezioni è stata del 52,5%, leggermente superiore rispetto alla corsa presidenziale del 2019. Il secondo turno di votazioni è previsto per l’8 dicembre, dopo le elezioni parlamentari in Romania di domenica prossima.