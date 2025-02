Romania sotto la dittatura Ue, arrestato Calin Georgescu

Gli agenti di polizia della Romania hanno arrestato l’ex candidato indipendente alla presidenza, Calin Georgescu, e lo hanno portato all’ufficio del Procuratore generale per interrogarlo. Non si conoscono le accuse. Il leader nazionalista è stato fermato mentre stava andando a presentare la sua candidatura per le elezioni di maggio.

Dopo l’annullamento delle elezioni a dicembre da parte della corte costituzionale, anche questa decisione senza prove, i poteri forti rumeni e dell’Ue mostrano il vero volto della dittatura che vige nella tanto decantata e “democratica” Unione europea.

Georgescu, che temeva per la sua incolumità, voleva candidarsi anche alle prossime presidenziali di Maggio, ma secondo i sondaggi che lo davano per sicuro vincitore, le èlite sono entrate in azione con anticipo, arrestandolo per impedirgli di candidarsi e governare il paese. Un fatto senza precedenti, nemmeno sotto la tirannia sovietica.

Nelle scorse settimane, le piazze di Bucarest sono state riempite da centinaia di migliaia di rumeni per manifestare sdegno contro i giudici che hanno annullato la tornata. Un commissario europeo aveva addirittura minacciato che “quello che abbiamo fatto in Romania, lo faremo anche in Germania” se dovesse vincere l’Afd.

Solo pochi giorni fa il vicepresidente americano JD Vance, a Monaco, ha fortemente strigliato l’Ue, divenuto un mondo di “censura” e “antidemocratico”, con particolare riferimento alla incredibile situazione in Romania, dove l’establishment Ue e Nato ha fatto annullare le elezioni.

Dopo l’arresto di Georgescu, un gruppo di parlamentari dell’Alleanza per l’Unione dei Romeni, che sostiene la sua candidatura alla presidenza, guidato dal leader del partito George Simion, ha annunciato la propria intenzione di recarsi presso l’ufficio del Procuratore generale per “chiedere spiegazioni”. Attualmente, i gendarmi sono di stanza attorno all’edificio dell’ufficio.

Inoltre, oggi l’Alta Corte di Cassazione, la corte suprema della Romania, ha respinto la richiesta di Georgescu di ignorare i documenti declassificati dai servizi segreti rumeni, che erano la base per l’annullamento delle elezioni presidenziali dello scorso dicembre. Le corti rumene hanno definitivamente respinto la richiesta di Georgescu di una ripresa del secondo turno delle elezioni presidenziali.

Il 24 novembre 2024, la Romania ha tenuto il primo turno delle elezioni presidenziali, in cui Georgescu ha ricevuto, a sorpresa, la maggioranza, conquistando il ballottaggio. Il 6 dicembre, la Corte costituzionale rumena ha annullato l’intero processo elettorale e ha ordinato nuove elezioni per presunte interferenze russe, mai provate. Questa decisione è seguita alla declassificazione dei documenti da parte dei servizi segreti rumeni, che hanno rivelato, tra le altre cose, che Georgescu avrebbe finanziato illegalmente la sua campagna su TikTok. Il governo ha riconosciuto la decisione della Corte costituzionale e ha fissato le date per una ripetizione delle elezioni presidenziali per il 4 e il 18 maggio di quest’anno.