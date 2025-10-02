Gaza, almeno 20 morti nei raid israeliani nella Striscia

Almeno 20 civili palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti dall’alba di giovedì, mentre le forze israeliane continuano gli attacchi aerei e terrestri contro diverse aree della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa.

Secondo fonti mediche, gli ospedali di oggi hanno riferito di aver ricevuto 12 corpi all’ospedale di Al-Aqsa, tre al complesso medico di Al-Shifa e due all’ospedale Nasser. Tra le vittime c’è anche un bambino ucciso dal fuoco dei droni israeliani nel quartiere di Al-Rimal a Gaza City.

Nel frattempo, tre palestinesi sono stati uccisi e altri 13 sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano contro le tende per sfollati nella città di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale.

A Gaza City, questa mattina un bambino è stato ucciso dal fuoco di un drone israeliano nella zona di Ansar, nel quartiere Rimal della città.

A Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, otto persone sono rimaste ferite quando un drone israeliano ha bombardato una tenda per sfollati all’interno del campus dell’Università di Al-Aqsa, nella zona di Al-Mawasi, a ovest della città.

In precedenza, le forze israeliane avevano fatto esplodere quattro autobombe nei quartieri di Al-Sabra e Tal al-Hawa, a sud di Gaza City, mentre l’artiglieria israeliana aveva bombardato le zone orientali della città e preso di mira la parte orientale del campo profughi di Maghazi, nella Striscia di Gaza centrale.

Aerei da guerra israeliani hanno inoltre attaccato le zone orientali di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza, e sono state udite forti esplosioni, mentre continuavano le aggressioni in tutta la Striscia.

Fonti mediche hanno annunciato ieri sera che 85 palestinesi sono stati uccisi nei raid israeliani in corso nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore.

Dal 7 ottobre 2023, l’occupazione israeliana ha commesso crimini genocidi nella Striscia di Gaza, che hanno portato finora all’uccisione di 66.148 palestinesi e a circa 168.716 feriti, la maggior parte dei quali bambini e donne. Questi numeri sono accertati. Si teme che le vittime possano essere decine di migliaia in più perché i cadaveri sono sotto le macerie. Nel frattempo, la carestia ha causato la morte di 455 palestinesi, tra cui 151 bambini.