Israele lancia attacchi aerei su larga scala su Teheran e Beirut

L’esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato attacchi aerei simultanei e su larga scala su Teheran e Beirut. A Teheran si sono verificate esplosioni. Tredici soldati sono rimasti uccisi in un attacco missilistico contro una base aerea a Kerman. Lo riporta l’agenzia di stampa Anadolu.

Secondo quanto riferito dall’Idf, l’aeronautica militare israeliana ha lanciato simultaneamente un’ondata di attacchi aerei su larga scala, prendendo di mira obiettivi del regime iraniano a Teheran e siti di Hezbollah a Beirut, la capitale del Libano.

Si sono verificate esplosioni a Teheran.

Almeno 10 attacchi missilistici sono stati effettuati da aerei da guerra statunitensi e israeliani nei quartieri di Pardis e Demavend a Teheran, la capitale dell’Iran, e sono state udite esplosioni anche nella città di Isfahan. Secondo un corrispondente dell’AA, gli aerei da guerra hanno preso di mira diverse zone di Teheran nelle prime ore del mattino. Nel frattempo, i media locali hanno riferito di aver sentito delle esplosioni a Isfahan, ma non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale in merito alle zone della città colpite dagli attacchi.

13 soldati sono stati uccisi in un attacco missilistico contro una base aerea a Kerman, in Iran.

Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco missilistico contro la base aerea delle forze terrestri di Kerman nell’ambito della loro offensiva contro l’Iran. L’agenzia di stampa Tasnim ha pubblicato la dichiarazione rilasciata dall’esercito iraniano in merito alla questione. Nella dichiarazione si legge: “Tredici soldati sono stati uccisi in un attacco missilistico alla base aerea delle forze terrestri di Kerman”.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran’ın merkezindeki sembolik noktalardan biri olan Firdevsi Meydanı ve çevresi ağır hasar aldı Firdevsi Meydanı ve çevresindeki enkaz yığınları görüntülendihttps://t.co/lxHGChWGQx pic.twitter.com/AN0ELD560K — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 3, 2026

Mezzaluna Rossa iraniana: il bilancio delle vittime degli attacchi tra Stati Uniti e Israele sale a 787.

La Mezzaluna Rossa iraniana ha annunciato che il bilancio delle vittime degli attacchi tra Stati Uniti e Israele è aumentato di 232 unità, raggiungendo quota 787.

L’agenzia di stampa Tasnim ha pubblicato un comunicato rilasciato dalla Mezzaluna Rossa iraniana.

Nella dichiarazione si legge: “Negli attacchi che hanno preso di mira 504 località in 153 insediamenti, 787 persone hanno perso la vita”. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso tra le macerie degli edifici colpiti, ma non sono state fornite informazioni sul numero dei feriti negli attacchi. La Mezzaluna Rossa iraniana ha annunciato il 2 marzo che 555 persone sono morte negli attacchi tra Stati Uniti e Israele.