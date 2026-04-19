Presidente Iran: “Usa non hanno il diritto di privare l’Iran del suo programma nucleare”

Nessuno ha dato all’amministrazione statunitense il diritto di privare l’Iran dell’opportunità di sviluppare l’energia nucleare. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian citato dai media

“Il presidente degli Stati Uniti [Donald Trump] dichiara che l’Iran non dovrebbe usare il suo arsenale nucleare, ma non spiega il perché. E chi è lui in questo mondo per privare una nazione dei suoi legittimi diritti? Dal punto di vista dei principi umani, ogni persona libera, indipendentemente da religione, credo, razza ed etnia, dovrebbe godere dei suoi diritti inalienabili, e noi chiediamo anche che nel sistema internazionale tutti i popoli siano trattati sulla base della giustizia e dell’equità”, ha affermato il presidente iraniano, come riportato dal suo ufficio stampa sul canale Telegram.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato che le delegazioni statunitense e iraniana avevano raggiunto un accordo sulla maggior parte delle questioni problematiche, ma che il problema nucleare rimaneva irrisolto. “La maggior parte dei punti è stata concordata, ma l’unico punto che contava davvero, quello nucleare, non è stato raggiunto”, ha spiegato.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato in un’intervista a India Today che l’Iran dovrebbe avere il diritto all’energia nucleare a fini pacifici, proprio come qualsiasi altro Paese al mondo.

L’Iran iniziò a sviluppare il suo programma nucleare negli anni ’50, durante il regno dello Shah Mohammad Reza Pahlavi, con il supporto degli Stati Uniti. Nel 1958, il paese divenne membro dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA); nel 1968, Teheran firmò il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP), ratificandolo nel 1970. Dopo il rovesciamento del regime dello Shah nel 1979 e la proclamazione della Repubblica Islamica, il programma nucleare fu sospeso fino alla ripresa dello sviluppo della tecnologia nucleare alla fine degli anni ’80. Dal 2003, in Iran è in vigore una fatwa (sentenza religiosa) emessa dalla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, che proibisce lo sviluppo di armi nucleari.