Decine di civili uccisi a Gaza, raid di Israele su panetteria ammazza bambini

Cinque civili, di cui quattro bambini, sono stati uccisi in un bombardamento nel campo di Nuseirat nel centro della Striscia di Gaza centrale.

Lo afferma l’agenzia palestinese Wafa che cita fonti mediche secondo cui il raid israeliano ha colpito un gruppo di persone di fronte a una bancarella di cibo e a un panificio locale a est del campo. Secondo le stesse fonti mediche, 18 persone, tra cui bambini e donne, sono stati uccisi da stamattina nei bombardamenti israeliani nel sud e nel centro di Gaza.

Sei coloni israeliani sono stati arrestati dall’Idf per aver provocato rivolte e aggredito cittadini palestinesi nella Cisgiordania settentrionale durante la notte e questa mattina. Lo riferisce la tv pubblica israeliana Kan. Agenti dell’Amministrazione civile e della polizia di frontiera hanno operato durante la notte per demolire la costruzione illegale di un avamposto di coloni vicino al villaggio palestinese di Beit Furik, vicino a Nablus.

La costruzione illegale dell’avamposto era su terreni privati ;;palestinesi. Durante l’evacuazione dell’avamposto sono state lanciate pietre ferendo due agenti della polizia di frontiera. Poco dopo, i coloni hanno preso d’assalto Beit Furik, “hanno incendiato le proprietà nella zona e lanciato pietre contro il villaggio”, ha detto l’esercito.

Ma sono decine le vittime delle ultime ore a Gaza. Lo riferisce Wafa. L’esercito di occupazione israeliano ha commesso tre massacri contro famiglie nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, provocando l’uccisione di 30 civili e il ferimento di altre 84 persone, secondo fonti mediche.

Il numero di persone uccise dall’inizio dell’aggressione israeliana alla Striscia di Gaza il 7 ottobre 2023 è salito a 44.532, la maggior parte delle quali sono bambini e donne. Circa 105.538 altri sono rimasti feriti.

Migliaia di vittime sono ancora intrappolate sotto le macerie o sparse sulle strade, mentre le ambulanze e le squadre della protezione civile incontrano difficoltà nel raggiungerle a causa dei continui attacchi israeliani, dell’enorme quantità di detriti e della carenza di carburante e di attrezzature pesanti.

I dati sulle vittime a Gaza sono incompleti a causa dell’intensa aggressione israeliana, della ripetuta e completa interruzione dei servizi di comunicazione e Internet, della mancanza di carburante e delle infrastrutture devastate, che rendono difficile documentare le cifre, viene affermato nel lancio d’agenzia.