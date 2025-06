Nuova mattanza israeliana a Gaza, decine di vittime ai varchi per gli aiuti

L’esercito israeliano ha nuovamente preso di mira i civili palestinesi che lottano contro la fame nella Striscia di Gaza, provocando un disastro umanitario.

Secondo una dichiarazione del Ministero della Salute di Gaza, almeno 27 persone hanno perso la vita a causa dell’attacco dell’esercito israeliano ai palestinesi in attesa di aiuti umanitari nell’area di distribuzione degli aiuti di Al-Alam, nella città di Rafah.

L’attacco israeliano ha ferito 161 persone, alcune delle quali in condizioni critiche. Il bilancio delle vittime degli attacchi dell’esercito israeliano contro i palestinesi nei centri di distribuzione degli aiuti a Gaza è salito a 79.

L’esercito israeliano (Idf) ha rilasciato una dichiarazione in merito all’incidente in cui 24 persone hanno perso la vita a causa dell’ennesimo attacco contro chi cercava aiuto.

Lo stesso Idf nei giorni scorsi aveva negato gli attacchi ai punti di soccorso, nei quali decine di persone avevano perso la vita. Ora è stato costretto ad ammettere il massacro, giustificando che in mezzo a migliaia di civili c’erano dei “sospetti”.

L’esercito israeliano, che esegue gli ordini di Netanyahu, – criticato per aver usato la fame come arma e per aver aperto il fuoco sui civili che si recavano in cerca di aiuto -, ha dichiarato in una dichiarazione scritta che “coloro che si avvicinavano al punto di soccorso erano sospettosi e per primi sono stati sparati colpi di avvertimento in aria”.

Nella dichiarazione successiva si ammetteva che erano stati sparati colpi di arma da fuoco contro presunti “sospetti” che si erano presentati per chiedere aiuto.

Nella dichiarazione si afferma di essere a conoscenza di segnalazioni secondo cui alcune persone hanno perso la vita a causa degli spari esplosi contro coloro che si sono recati al punto di soccorso e che “i dettagli sono in fase di esame”.

In una dichiarazione rilasciata dal Ministero della Salute di Gaza, è stato annunciato che 24 persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite a seguito dell’attacco dell’esercito israeliano ai palestinesi in attesa di aiuti umanitari nell’area di distribuzione degli aiuti chiamata El-Alem, nella città di Rafah.

24 persone, tra cui bambini, uccise negli ultimi attacchi israeliani a Gaza

Secondo informazioni ricevute da fonti ospedaliere e testimoni oculari, l’esercito israeliano ha lanciato attacchi contro tende e case che ospitavano sfollati palestinesi a Khan Younis.

Negli attacchi hanno perso la vita sei palestinesi, tra cui due bambini, e molti sono rimasti feriti.

Anche una tenda dove alloggiavano i palestinesi nella città di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, è stata bombardata dall’esercito israeliano. Tre palestinesi sono stati uccisi e almeno 20 persone sono rimaste ferite nell’attacco.

Sei palestinesi hanno perso la vita in seguito agli attacchi delle forze israeliane nella parte orientale della città di Gaza e nella città settentrionale di Jibaliya.

Sette palestinesi hanno perso la vita e molti sono rimasti feriti nell’attacco contro l’edificio della Banca di Palestina nel quartiere di Rimal, nella zona centrale di Gaza.

Due palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi in un attentato dinamitardo nella Striscia di Gaza settentrionale.

Continuano ad aumentare gli attacchi intensi di Israele contro gli insediamenti civili nella Striscia di Gaza, in particolare a Jibaliya e nella zona est della città di Gaza.