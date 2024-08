Raid israeliano a Gaza, uccisi diversi civili palestinesi

Decine di civili, tra cui bambini e donne, sono rimasti uccisi e feriti questa sera, a seguito dei continui bombardamenti delle forze di occupazione israeliane su aree sparse nella Striscia di Gaza, in particolare nelle province di Gaza, Khan Yunis e Rafah. Lo riporta l’agenzia di stampa Wafa.

Secondo fonti mediche, 14 corpi sono stati portati al Complesso medico Nasser a seguito dei continui bombardamenti di Khan Yunis e Rafah da parte delle forze di occupazione.

Fonti giornalistiche nella Striscia di Gaza hanno confermato che il giornalista Ali Taima è stato ucciso nel bombardamento di un veicolo civile da parte delle truppe di occupazione nella zona di Mawasi, a ovest di Khan Yunis.

I paramedici della Mezzaluna Rossa Palestinese hanno confermato che i corpi di tre civili e di diverse persone ferite sono stati trasportati all’ospedale Kamal Adwan dopo che un missile israeliano ha colpito una bancarella di cibo in Hawja St., nel campo profughi di Jabalia, nella Striscia settentrionale.

Secondo fonti locali, quattro persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un veicolo a ovest di Khan Yunis, poco dopo che quattro cadaveri e diversi feriti erano stati trasportati all’ospedale da campo del Kuwait in seguito al bombardamento da parte dell’occupazione di al-Nasser Street, nella zona di Mawasi, a ovest di Rafah.

Secondo fonti mediche, due civili sono rimasti uccisi in un bombardamento israeliano sulla zona costiera di al-Qarara a nord-ovest di Khan Yunis.

Gli aerei d’occupazione hanno bombardato anche i pressi dell’ospedale Nasser e della rotonda di Abu Hamid a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale, provocando almeno due vittime civili.

Nel primo pomeriggio, cinque civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un bombardamento israeliano sulla spiaggia di Gaza City.

Bombardamenti israeliani del centro di Gaza, ancora vittime e feriti

Diversi civili sono rimasti uccisi e altri feriti questa notte nel bombardamento israeliano di Gaza City e del campo profughi di Maghazi, al centro della Striscia di Gaza.

Il corrispondente dell’agenzia Wafa ha riferito che gli aerei d’occupazione hanno preso di mira un appartamento residenziale nel campo di Maghazi, uccidendo diversi cittadini, tra cui un bambino, e ferendone molti altri.

Le squadre della protezione civile hanno anche recuperato tre cadaveri e diversi feriti in seguito al bombardamento israeliano di un appartamento residenziale di proprietà della famiglia Na’san in via Yermouk a Gaza City.

Diversi cittadini sono rimasti uccisi e altri feriti in un raid aereo israeliano che ha preso di mira la casa della famiglia Zino in Yaffa Street, nel quartiere Tuffah, a est di Gaza City.

L’aggressione dell’occupazione alla Striscia di Gaza, via terra, via mare e via aria, a partire dal 7 ottobre 2023, ha causato finora l’uccisione di 40.435 civili e il ferimento di altri 93.534. Migliaia di vittime risultano ancora disperse.