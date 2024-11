Presidenziali Usa, Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti

Il candidato repubblicano Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali americane 2024. E’ il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Dopo una lunga maratona notturna il tycoon ha ampiamente superato quota 270, che gli consente di conquistare la Casa Bianca contro Kamala Harris, candidata democratica, subentrata in corsa al posto dell’uscente Joe Biden.

Trump ha vinto a valanga, con margini maggiori rispetto al 2016 quando aveva di fronte Hillary Clinton. Trump ha vinto negli stati chiave, ma non solo, e si è aggiudicato – in questo particolarissimo momento – le elezioni più importanti del pianeta, lasciando di stucco il mondo democratico che sperava fino all’ultimo che la Harris riuscisse a strappare la vittoria all’ex presidente, oggi riconfermato. Ad annunciare la vittoria di Trump l’emittente Fox News che evidentemente aveva dati di prima mano sulla situazione elettorale negli stati.

Trump, non inizierò guerre, le fermerò

“Non inizierò guerre ma le fermerò”: lo ha detto Donald Trump nel suo discorso della vittoria al Convention center di Palm Beach, dopo che Fox l’ha proiettato vincitore. L’annuncio di questa notizia ha fatto il giro del mondo rassicurando soprattutto la Russia, da quasi tre anni impegnata nel conflitto in Ucraina.

“Qualcuno – ha aggiunto Trump – mi ha detto che Dio mi ha risparmiato per un motivo. E ora completeremo la mission: manterrò le promesse. Voglio ringraziarvi”, ha detto Trump riferendosi ai due tentati assassini di cui è stato vittima. “Questa campagna è stata storica. Noi siamo il partito del buon senso, vogliamo la sicurezza del confine”, ha detto riferendosi alla battaglia politica contro l’immigrazione clandestina, tema molto sentito in America.

“Una magnifica vittoria, un movimento mai visto prima”

“Questa è una magnifica vittoria che ci consentirà di rendere l’America di nuovo grande. Questo è un movimento mai visto prima, questo è il più grande movimento della storia”, ha detto Donald Trump nel suo discorso della vittoria al Convention center di Palm Beach, dopo che Fox l’ha proiettato vincitore. “Sistemeremo tutto”, ha aggiunto, citando come prima cosa il confine.

Trump, bello vincere il voto popolare, scritta la storia

“Vincere il voto popolare è bello. Abbiamo vinto il Senato”. Lo ha detto Donald Trump. “Abbiamo scritto la storia”, ha aggiunto Trump. “Ringrazio la mia bella moglie Melania, lavora duramente per aiutare le persone”, ha messo in evidenza. Come da prassi, il nuovo presidente si insedia il 6 Gennaio prossimo.