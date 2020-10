Tamponi positivi al Covid o all’influenza? Nessuno lo sa. Lo Spallanzani annuncia sperimentazione

L'istituto farà ricerche per distinguere tra i due coronavirus. A otto mesi dall'inizio dell'emergenza sanitaria nessun test è dunque in grado di rilevare il nuovo virus in quanto tale, ma anche ceppi morti di vecchie influenze

A otto mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria nessun tampone è in grado di rilevare il Covid in quanto tale, ma ceppi di coronavirus anche di vecchie influenze. Si spiegherebbe così, a fronte di un forte aumento dei tamponi, un rilevante aumento di casi positivi, che secondo gli esperti sono al 96% asintomatici, cioè persone sane, non malate.

I sospetti che i test non fossero attendibili o comunque non fossero in grado di rilevare il Covid, bensì un qualsiasi coronavirus, vengono confermati dallo Spallanzani, istituto che ha annunciato la “sperimentazione dei test naso-faringei in grado di distinguere tra influenza stagionale (sia di tipo A che di tipo B) dal Covid-19“, ha fatto sapere l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

Un annuncio che lascia dunque un po’ perplessi sulle modalità condotte finora di tamponare a tappeto decine di migliaia di persone al giorno, per rilevare positività che al momento non si conosce se siano riconducibili al Covid oppure ad un coronavirus influenzale.

